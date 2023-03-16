Tunceli´de sağanak hayatı olumsuz etkiledi



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Hozat ilçesinde etkili olan yağışla bazı köy yolları ve tarım arazilerini su bastı.

Tunceli ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hozat ilçesinde yağışla birlikte Kalecik, Çağlarca, Yenidoğdu, Buzlupınar ve Dervişcemal köylerinde bazı yollar ve tarım arazilerini su bastı. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile köylerde incelemelerde bulundu. Köylülerle görüşen Şaroğlu, ilgili kurum yetkilileri ile görüştüğünü ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-16 19:06:05



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