Tunceli´de nesli tehdit altındaki su samuru görüntülendi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- DÜNYA Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Tunceli´de avladığı balıkla suya dalarken görüntülendi.

Kent merkezinden geçen Munzur Çayı´nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından `nesli yok olma tehdidine yakın´ kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüntülendi. Çayın yanından geçen Veli Arslan, su samurunu fark ederek cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde su samurunun yakaladığı balığı bir süre yediği, daha sonra suya dalarak gözden kaybolduğu görülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-17 11:01:28



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