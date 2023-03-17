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Tunceli´de nesli tehdit altındaki su samuru görüntülendi

DHA

Tunceli´de nesli tehdit altındaki su samuru görüntülendi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- DÜNYA Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Tunceli´de avladığı balıkla suya dalarken görüntülendi. 
Kent merkezinden geçen Munzur Çayı´nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından `nesli yok olma tehdidine yakın´ kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüntülendi. Çayın yanından geçen Veli Arslan, su samurunu fark ederek cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde su samurunun yakaladığı balığı bir süre yediği, daha sonra suya dalarak gözden kaybolduğu görülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-03-17 11:01:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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