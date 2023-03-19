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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan karayolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı

DHA

Kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan karayolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'yi Erzincan'a bağlayan karayolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz TIR geçişlerine, valilikçe kapatıldığı duyuruldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü´nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Tunceli´de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların olduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından, Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arasındaki karayolunun ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. 
Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-03-19 18:52:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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