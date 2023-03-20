Kayıp çiftin araçları ile çay düşüp, öldükleri ortaya çıktı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ'de yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Yusuf Yılmaz ve Öykü Yılmaz'ın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edilen otomobillerinin Pülümür Çayı'na düştüğü, araç içindeki çiftin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Giresun'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan Yusuf-Öykü Yılmaz çiftinden haber alamayan yakınları, polis ihbarda bulundu. Çalışma başlatan polis, çiftin bulunduğu 52 PD 760 plakalı otomobilin PTS kayıtlarını inceledi. İncelemede; otomobilin Pülümür ilçe merkezinden geçtiği ancak Tunceli kent merkezindeki kameralarda görülmediği tespit edildi. Pülümür civarında çalışma başlatan ekipler, aracın parçalarını Zağge mevkindeki Pülümür Çayı'nın kenarında buldu. Burada çalışmalarını genişleten ekipler, aracın çay düştüğünü belirledi. Burada Öykü Yılmaz'ın cesedine ulaşan ekipler, Tunceli-Nazımiye yol ayrımı mevkisinde de eşi Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Cenazeler, Tunceli Devlet Hastanesi morgunu götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-20 13:58:28



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