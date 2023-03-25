Yiyecek aramaya çıkan ayı ve yavruları görüntülendi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek aramaya çıkan bozayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, meşe ağaçlarıyla kaplı bölgede yaklaşık 4-5 ay uyuyarak kışı geçiren bozayılar, baharın gelmesi ile birlikte eriyen yağ depolarını yeniden doldurmak için harekete geçti. Vadide hafta sonu gezintisine çıkan Azad Özel de anne ve 3 yavrusunu taşlık ve kayalık alanda cep telefonuyla görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-25 14:19:07



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