

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİErzincan karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle TIR'ların geçişine kapatıldı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların olduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Tunceli Valiliği, Erzincan ile Tunceli sınırında bulunan Muti köprüsü ile Pülümür ilçesindeki yolun TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "TunceliPülümür Devlet Yolu 025´inci kilometreler arası güzergah yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-25 22:29:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.