Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli- Erzincan yolu, TIR geçişine açıldı

DHA

Tunceli- Erzincan yolu, TIR geçişine açıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİErzincan kara yolunun gece yoğun kar ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatılan bölümü sabah saatlerinde açıldı.
Tunceli'de günlerdir etkili olan sağanak, yükseklere kar olarak düştü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi ile Muti Köprüsü arasında kalan bölümü valilik tarafından TIR geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinde yol TIR geçişlerine de açıldı. (DHA) 
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-03-26 12:02:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tunceli'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Tunceli- Erzincan karayolu kar ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli- Erzincan karayolu kar ve tipi nedeniyle TIR ...
Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır ...
Tunceli'de taşan dereden geçemeyen 2 köylü ile keçileri ekiplerin desteğiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de taşan dereden geçemeyen 2 köylü ile ...
Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı
Tunceli'de aracında kaçak elektronik sigara ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de aracında kaçak elektronik sigara ele ...
Yiyecek aramaya çıkan ayı ve yavruları görüntülendi
YEREL HABERLER Yiyecek aramaya çıkan ayı ve yavruları görüntülendi
Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına ...
Eriyen kar suları Tunceli'deki Çırtan Şelalesi'ne can kattı
YEREL HABERLER Eriyen kar suları Tunceli'deki Çırtan Şelalesi'ne can ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.