Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİErzincan kara yolunun gece yoğun kar ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatılan bölümü sabah saatlerinde açıldı.
Tunceli'de günlerdir etkili olan sağanak, yükseklere kar olarak düştü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi ile Muti Köprüsü arasında kalan bölümü valilik tarafından TIR geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinde yol TIR geçişlerine de açıldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-03-26 12:02:40
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