Tunceli´de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkinde Orman İşletme Kavşağı´nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AR 382 plakalı otomobil, Elazığ-Tunceli istikametindeki kavşağa girdiği sırada, akaryakıt istasyonundan çıkarak kavşağa yönelen 23 FF 687 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücutlarının bazı bölümlerinde kırıkların olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-03-26 20:34:40
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