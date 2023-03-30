Tunceli'de kar ve tipi; Tunceli- Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle TunceliErzincan karayolu trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi´nin rüzgar, kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunduğu Tunceli´de, sabah saatlerinde başlayan sağanak, sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar ve tipiye bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Ovacık ilçe merkezi, Hozat ile Pülümür ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların bulunduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde de trafikte aksamalar yaşandı.

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arasındaki karayolunun ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığını bildirdi. Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler de karayolunu trafiğe açmak için başlattığı çalışmaları gece saatlerinde de aralıksız sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-30 00:56:37



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