Kardan kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi´nin uyarısının ardından Tunceli´de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde kapanan TunceliErzincan kara yolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasında kalan bölümü, ekiplerin çalışmasıyla sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-30 10:15:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.