Tunceli Belediyesi'nde çalışanlara yüzde 85 zam; mesai de 7 saate düşürüldü



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında 63 çalışanı kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme ile çalışanlara 1 Mart 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı. Ayrıca, mesai de 7 saate düşürüldü.

Tunceli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası yetkilileri arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre, 01.03.2023 ile 28.02.2024 tarihleri arasında 63 norm kadro işçisine aldıkları günlük yevmiye ve sosyal haklara 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı. Ayrıca çalışanlara günlük 6 TL yol ücreti yardımı yapılması da imza altına alındı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, taşeronşirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos ayı itibariyle işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.

'BU KARAR İŞÇİLERİN EMEKÇİLERİN HAKKIDIR'

Başkan Maçoğlu, sözleşmede alınan kararların işçilerin hakkı olduğunu belirterek, "Bileşenlerimiz ile yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamız da neticelendi. Şirket çalışanlarımızla haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin, emekçilerin hakkıdır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-31 18:45:39



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