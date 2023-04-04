Sarıgül: Kılıçdaroğlu, inançlara en fazla saygı duyan isimlerden bir tanesidir



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İnançlarımız, Allah'a ulaşma yoludur. İktidara ulaşma yolu olarak asla ve asla istismar edilmemelidir. İnançlar üzerinden, Atatürk üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmayız. Kaldı ki; Kemal Kılıçdaroğlu inançlara, hangi kültürden, mezhepten olursa olsun en fazla saygı duyan isimlerden bir tanesidir" dedi.

Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye geldi. Sarıgül, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Burada gazetecilere konuşan Sarıgül, 'seccade fotoğrafı'na ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın, hatta 6'lı masaya da bağlamamak lazım, tüm sivil toplum kuruluşlarının, 'demokrasi, barış, insan hakları, özgürlük' diyen kültürlerin, özgür ve mutlu şekilde yaşamasını arzu eden, bütün toplumun huzuru için dünyalar kurmuştur. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Türkiye Değişim Partisi'ni de ziyaret edecektir. Kendisiyle sohbetlerimiz olacaktır. Demokratik parlamenter sisteme geçme noktasında en doğru aday; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnançlarımız, Allah'a ulaşma yoludur. İktidara ulaşma yolu olarak asla ve asla istismar edilmemelidir. İnançlar üzerinden, Atatürk üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmayız. Atatürk, ulusumuzun Atatürk'üdür, siyasi malzeme olmamalıdır. İnançlar, Allah'a ulaşma yoludur; iktidara ulaşma yolu olarak kullanılmamalıdır. Kaldı ki; Kemal Kılıçdaroğlu inançlara, hangi kültürden, mezhepten olursa olsun en fazla saygı duyan isimlerden bir tanesidir" dedi.

'MAÇOĞLU, ŞEFFAF BELEDİYECİLİK YAPIYOR'

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, büyükşehir belediye başkanı olması gerektiğini belirten Sarıgül, "Kapısı, halka açık. Halkla iç içe bir başkanlık yapıyor. Tunceli'nin imkan ve kaynaklarını, halkın bütçesini, halka harcıyor. Halk ile birlikte karar alıyor, belediyeyi halkın belediyesi yapıyor. Sosyal belediyecilik, şeffaf belediyecilik yapıyor. Başarılı ve güçlü bir başkandır. İlçe belediye başkanlığı yaptı; başarılı oldu, il belediye başkanlığı yaptı. Önümüzdeki seçimlerde büyükşehir belediye başkanı olarak görmek isterim" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-04-04 16:31:02



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