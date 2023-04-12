Tunceli´de sağanak; çayların taşmasıyla işletmeler su altında kaldı, Ovacık yolu kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli´de sağanak; çayların taşmasıyla işletmeler su altında kaldı, Ovacık yolu kapandı

DHA

Tunceli´de sağanak; çayların taşmasıyla işletmeler su altında kaldı, Ovacık yolu kapandı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ´de etkili olan sağanakla Munzur ile Pülümür çayları taştı. Tunceli-Ovacık kara yolu dün olduğu gibi bugün de trafiğe kapanırken, Munzur Çayı kıyısındaki bazı tarım arazileri ve turistik işletmelerin bahçeleri su altında kaldı. Vali Mehmet Ali Özkan, Munzur ile Pülümür çaylarından uzak durulması konusunda uyardı.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli´de etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu kentlerin başında gelen kentte, eriyen kar suları ve yağışın etkisiyle debisi yükselen Munzur ile Pülümür çaylarının debisi pik seviyeye ulaştı ve geçtiği alanlarda taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle her iki çayın kenarında bulunan bazı turistik işletmelerin bahçeleri ve Ovacık ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı. Ayrıca, Munzur Çayı altından geçtiği Ovacık kara yolundaki Anafatma, Venk ve Mercan köprülerinin üst seviyesine kadar çıktı. Dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktadaki taşkın nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolu da ulaşıma açılamadı. Şehir merkezinde bulunan Ovacık polis uygulama noktasında kara yoluna dubalar yerleştirilerek gelen sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Karayolları 86´ncı Şube Şefliği ekipleri ise yolun trafiğe açılması ve aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütüyor.
VALİ ÖZKAN UYARDI; UZAK DURUN
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur ile Pülümür çaylarının debisinin yükseldiğini belirterek buralardan uzak durulmasını istedi. Vali Özkan "Günlerdir ilimizde sağanak devam ediyor, Tunceli-Ovacık kara yolunda dün öğle saatlerinde 3 noktada taşma meydana geldi. Bölgeye AFAD ve karayolları ekiplerini sevk ettik. AFAD ekipleri kara yolunda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etti. Karayolları ekipleri de yolu açmak için 24 saattir mücadele ediyor. Dağlardaki karlar eriyor ve Munzur ile Pülümür çayları şiddetli akmaya başladı. İnsanlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Manzarası güzel, diye fotoğraf ile video çekmek için akarsuların kenarında durmayalım. Debisi yüksek akarsuyu izlemek baş dönmesi yapabilir ve suya düşebilir. Bu durumda can kayıplarına neden olabilir. Lütfen vatandaşlarımızdan isteğimiz Munzur ile Pülümür çaylarından uzak dursunlar" uyarısında bulundu.
´BU YAŞIMA KADAR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİM´
50 yaşındaki Şeref Coşkun, bugüne kadar böyle şiddetli bir yağış görmediğini ifade ederek, "Bir aydır yağmur yağıyor ve hiç durmuyor. Yollar kapalı, insanlar köylerine gidemiyor. Ovacık yolu komple kapalı, işletmeler gördüğünüz gibi su altında kalır. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.
`İŞLETMELERİN ÇOĞU SU ALTINDA KALDI´
Gündoğan Çağ da taşkın nedeniyle Munzur Çayı kenarındaki işletmelerin su altında kaldığını belirterek şunları söyledi:
"Günlerdir yağmur yağıyor ve daha da yağacak gibi görünüyor. Görüyorsunuz Munzur Çayı nasıl akıyor, ben debinin böyle yükseldiğine şahit olmamıştım. Ovacık´a gidemiyoruz valilik sağanaktan dolayı Tunceli-Ovacık kara yolunu ulaşıma kapattı, alternatif güzergahları kullanarak gidiyoruz, bu da gerçekten zor bir durum. Normalde arkamda görünen Munzur çayı bu seviyenin yarısındaydı bir ay önce şimdi havzaya sığmıyor. İşletmelerin çoğu da su altında kaldı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-04-12 12:35:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunda mahsur ...
Munzur Çayı 3 noktada taştı; kara yolu ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Munzur Çayı 3 noktada taştı; kara yolu ulaşıma ...
Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma ...
Tunceli'de 80 metreden akan Rabat Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği
YEREL HABERLER Tunceli'de 80 metreden akan Rabat Şelalesi'nde ...
Tunceli'de kar sularıyla canlanan Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Tunceli'de kar sularıyla canlanan Ekirek Şelalesi ...
Doğa tutkunları Çemişgezek'in tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi
YEREL HABERLER Doğa tutkunları Çemişgezek'in tarihi ve doğal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.