Tunceli´de sağanak nedeniyle kapanan Ovacık yolu açıldı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı'nın taşmasıyla kapanan Ovacık yolu ulaşıma açıldı.

Sağanak yağışla debisi yükselen Munzur çayı, 2 gün önce, 3 ayrı noktadan taştı. Tarım arazilerini ve bazı turistik işletmelerin bahçelerini su altında bırakan yağış nedeniyle Ovacık kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Yağışın durmasıyla ekipler, yollara düşen kaya parçaları ile yağışın taşıdığı eşyaları temizleyerek yolu trafiğe açtı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-04-13 11:53:34



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