Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi aranıyor

DHA

Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi aranıyor


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişiyi arama çalışmaları, debinin yüksekliği nedeniyle zor şartlarda sürdürülüyor.
Ovacık ilçesindeki Munzur gözelerine gitmek için Diyarbakır'dan yola çıkan Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu 40'ıncı kilometresi Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp, Munzur Çayı'na uçtu. Gençlerin başka araçtaki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait Skorsky tipi helikopter de çalışmalara destek verdi. Dronun da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kar sularının erimesi ve sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda, güçlükle çalışmalarını sürdürebildi.
YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Çalışmalar sürerken vatandaşlar, olay yerine 30 kilometre mesafedeki Miskişah mevkisinde, suda 2 kişi gördüklerini belirterek, ihbarda bulundu. Gece saatlerinde bu bölgeye sevk edilen ekiplerin el feneriyle yaptığı aralamalardan sonuç alınamadı. Çalışmalara sabaha kadar sürerken, kaybolanların Diyarbakır'da gelen yakınları fenalık geçirdi.
Tunceli Valiliği koordinesinde devam eden arama çalışmalarının, Uzun Çayır Baraj Gölü'ne kadar genişletileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-04-22 11:20:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ...
Munzur Çayı'na otomobil uçtu: 3 kayıp
YEREL HABERLER Munzur Çayı'na otomobil uçtu: 3 kayıp
Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişiyi arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişiyi arama ...
Tunceli'de kırık kanadı tedavi edilen alaca baykuş doğaya salındı
YEREL HABERLER Tunceli'de kırık kanadı tedavi edilen alaca baykuş ...
Tunceli'de kaçak olarak balık avlayan kişiye 3 bin 374 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Tunceli'de kaçak olarak balık avlayan kişiye 3 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.