Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi aranıyor



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişiyi arama çalışmaları, debinin yüksekliği nedeniyle zor şartlarda sürdürülüyor.

Ovacık ilçesindeki Munzur gözelerine gitmek için Diyarbakır'dan yola çıkan Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu 40'ıncı kilometresi Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp, Munzur Çayı'na uçtu. Gençlerin başka araçtaki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait Skorsky tipi helikopter de çalışmalara destek verdi. Dronun da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kar sularının erimesi ve sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda, güçlükle çalışmalarını sürdürebildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Çalışmalar sürerken vatandaşlar, olay yerine 30 kilometre mesafedeki Miskişah mevkisinde, suda 2 kişi gördüklerini belirterek, ihbarda bulundu. Gece saatlerinde bu bölgeye sevk edilen ekiplerin el feneriyle yaptığı aralamalardan sonuç alınamadı. Çalışmalara sabaha kadar sürerken, kaybolanların Diyarbakır'da gelen yakınları fenalık geçirdi.

Tunceli Valiliği koordinesinde devam eden arama çalışmalarının, Uzun Çayır Baraj Gölü'ne kadar genişletileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-04-22 11:20:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.