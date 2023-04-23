Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün 



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de, DSİ verilerine göre son 40 yılın en yüksek debisine ulaşan Munzur Çayı´na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmaları, 3´üncü günde devam ediyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır´dan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri´ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral´ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan´da TunceliOvacık kara yolunun 40´ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkiinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı´na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1000 kişilik ekipler arama çalışması başlatıldı. Skorsky tipi helikopterin de destek verdiği çalışmalarda, jandarma ve emniyete ait 15 dron duran kullanıldı. Şu ana kadar bir mont, araca ait de tampon ve jant bulunan çalışmalarda kayıp gençlere ulaşılamadı.

ÇAYIN DEBİSİ, SON 40 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

DSİ Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son günlerde sağanak ve kar sularının erimesiyle Munzur Çayı´nın debisi 193 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde akan Munzur Nehri su seviyesi 1983 yılından bu yana en üst seviyesine kadar çıktı. Munzur Çayı´nda yapılan ölçümlerde, su sıcaklığının 7 derece olduğu belirlendi.

`1000´İN ÜZERİNDE EKİPLE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ´

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Şu anda yaklaşık 40-45 kilometrelik bir hatta, sektörlediğimiz bir hat üzerinde, 15 hat olarak sektörledik, 1000´in üzerinde arama-kurtarma ekipleriyle birlikte, çalışmalara devam ediyoruz. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerimiz, polis dalgıçlarımız, AFAD´ımız, gönüllü arama-kurtarma birliklerimiz, jandarma ile emniyet personelimiz ve tüm ekiplerimiz saha içerisinde yayılmış vaziyette çalışmalarına devam ediyor. Munzur Nehri son zamanların en yüksek debisine haiz, işimizi en çok zorlaştıran hususlardan, nehrin zaman zaman 190 metreküpe kadar ulaşan debisidir. Şu ana kadar yağışların da azalmasıyla beraber debide biraz da olsa düşme var. İnşallah kısa zamanda gençlerimize ulaşır, ailelerine teslim ederiz. Bu vesileyle ailesine sabırlar, sahada çalışan ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum" dedi.

`BU MEVSİMDE ARAMA KURTARMA FALİYETİ YÜRÜTMEK ÇOK ZOR´

Otomobilin suya düştüğü bölgeden Uzun Çayır Baraj gölüne kadar toplamda 60 kilometrelik alanın 15 bölgeye ayrıldığını ifade eden Munzur Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Bidav, su debisinden dolayı arama çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü belirterek, "Bu mevsimde arama ve kurtarma faaliyeti yürütmek çok zor. Verilere göre Munzur´un debisi saniyede 193 metreküp. Bu veriye en son 1983 yılında ulaşılmıştı, yani son 40 yılın en yüksek verisi. Bundan dolayı su altında aramalar yapılamıyor. Alan 15 bölgeye ayrıldı, 45 kilometre Munzur Çayı, 15 kilometrede Uzun Çayır Baraj Gölü´nde aramalar yapılıyor. Botlarla su üzerinde keşifler yapılıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-04-23 14:45:16



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