Kılıçdaroğlu'nun halası vefat etti

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Tunceli´de yaşayan halası Kıymet Karabulut (93), hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Tunceli´de yaşayan halası Kıymet Karabulut, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Tunceli Devlet Hastanesi´nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karabulut için yarın Tunceli Cemevi´nde cenaze töreni düzenlenecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-04-23 19:15:40
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