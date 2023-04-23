Kılıçdaroğlu'nun halası vefat etti

ABD, diplomatik personelini ve ailelerini Sudan'dan tahliye etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Tunceli´de yaşayan halası Kıymet Karabulut (93), hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Tunceli´de yaşayan halası Kıymet Karabulut, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Tunceli Devlet Hastanesi´nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karabulut için yarın Tunceli Cemevi´nde cenaze töreni düzenlenecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-04-23 19:15:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.