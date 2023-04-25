Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 5 gündür aranıyor



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de, Munzur Çayı´na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmaları, 5´inci günde de sürüyor. Şu ana kadar bir mont, araca ait tampon ve jant dışında, gençlere ait başka bir bulguya henüz rastlanmadı.

Bayram tatilinde Diyarbakır´dan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri´ni görmek için yola çıkan Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral´ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan´da TunceliOvacık kara yolunun 40´ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Munzur Çayı´na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan bin kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Otomobilin suya düştüğü bölgeden Uzun Çayır Baraj Gölü´ne kadar 15 sektöre ayrılan 60 kilometrelik alanda botlu ekipler, SONAR, ROW cihazları, dalgıçlar, helikopter ve dronlarla keşif yapılıyor. Vali Mehmet Ali Özkan'ın da yerinde incelediği arama çalışmaların 5´inci gününde, şu ana kadar bir mont, araca ait de tampon ve jant dışında, gençlere ait başka bir bulguya rastlanmadı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-04-25 17:04:20



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