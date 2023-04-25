Askeri helikopter, kalp krizi geçiren hasta için havalandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren Selahattin Yıldız (58), askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kent merkezine 110 kilometre uzaktaki Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde yaşayan kalp hastası Selahattin Yıldız, öğleden sonra kalp krizi geçirdi. Yıldız, ailesinin ihbarıyla köye gelen sağlık ekipleri tarafından, ilk müdahalenin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine bilgi verilen Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla Yıldız, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sikorsky tipi askeri helikopterle sevk edildiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-04-25 17:57:17



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