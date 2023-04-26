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Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 6 gündür aranıyor

DHA

Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 6 gündür aranıyor


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 genç için, 6'ncı günde de 1073 kişilik ekiple arama sürüyor. Yağışların durması, su debisi ve bulanıklığın düşmesiyle, dalgıç ve cihazlarla su altı aramasına başlandı, çalışmalar havadan görüntülendi.
Bayram tatilinde Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.
Gençler için Valilik koordinesinde AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyon, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1073 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmaları, 6'ncı gününde de sürüyor.
YAĞIŞ DURDU DEBİ DÜŞTÜ
SONAR, ROW cihazları ve dalgıçlarla su altında, botlarla su üstünde, diğer ekiplerce su kenarından, dron ve helikopterlerle de havadan yürütülen çalışmalarda ilk gün mont, araca ait tampon ve jant bulundu. Bugün yapılan aramalarda ise gençlere ait olduğu düşünülen 1 ayakkabı bulunup, teyit için yetkililere teslim edildi.
DSİ Bölge Müdürlüğü verilerine göre, gençlerin otomobilleriyle Munzur Çayı'na düştüğü gün suyun debisi 193 metreküp/saniyeye kadarken, sağanağın durmasıyla bu rakam 125 metreküp/saniyeye kadar düştü. Ayrıca, su bulanıklığın düşmesiyle JÖAK ve JAK ekipleri, 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla, emniyet müdürlüklerinin Su Altı Grup Amirliği'nde görevli balık adamlar su altında çalışmalara başladı. Vali Mehmet Ali Özkan'ın yerinde incelediği çalışmalarda, otomobilin suya düştüğü bölgeden Uzun Çayır Baraj Gölü'ne kadar 15 sektöre ayrılan 60 kilometrelik alan taranıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-04-26 13:44:29

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