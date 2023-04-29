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Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmalarında 9'uncu gün

DHA

Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmalarında 9'uncu gün


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişi için aramalar, 9'uncu gününde de 1200 kişilik ekiple devam ediyor. Gece etkili olan sağanak nedeniyle koyulaşan ve görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü´nde ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.
Bayram tatilinde Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu ve otomobildeki 3 kişi suda kayboldu. AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmaları 9´uncu gününde de devam ediyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ
Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü´nün sağanak uyarısında bulunduğu kentte, gece saatlerinde etkili olan yağış, Munzur Çayı'nın ile Pülümür Çayı´nın bulanık ve kirli akmasına sebep olurken, görüş mesafesinin sıfıra düştüğü suda ekipler çalışmalarını sürdürdü. Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında botlarla inceleme yapan ekipler, ROW (su altı arama cihazı) ve sondalama yöntemiyle kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyor. Bölgedeki çalışmalara jandarmaya ait Sikorsky tipi bir helikopter ile emniyet müdürlüğüne ait dronlar da havadan destek veriyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar çaya düşen otomobilin kaporta parçaları ile kaybolanlara ait mont ve ayakkabı bulunurken, kaybolan 3 kişiye henüz ulaşılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-04-29 18:37:01

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