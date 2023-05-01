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Munzur Çayı'na uçan otomobil, 11´inci günde su altı kamerasıyla bulundu (2)

DHA

Munzur Çayı'na uçan otomobil, 11´inci günde su altı kamerasıyla bulundu (2)


OTOMOBİL SUDAN ÇIKARILDI, KAYIP GENÇLER BULUNAMADI
Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan ve çalışmaların 11´inci gününde su altı kamerasıyla bulunan otomobil, halat bağlanarak Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince, İl Özel İdaresi´ne ait vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Otomobilde yapılan aramada kayıp gençlere ulaşılamadı. Kayıp gençleri arama çalışmaları devam ederken, Vali Mehmet Ali Özkan da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Araç sudan çıkarıldığı esnada, arama çalışmalarını izlemek için gelen gençlerin yakınları da fenalık geçirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, savcılık talimatıyla inceleme başlattı. (DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-05-01 19:55:27

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