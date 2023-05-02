Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, insansız hava aracıyla da aranıyor



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişi için başlatılan arama çalışması 12´nci günde de devam ediyor. 1200 kişi aramalara katılırken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kayıp gençlere ait ize ulaşılmaya çalışılıyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların 11´inci gününde, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince, otomobilin uçtuğu yerin 100 metre ilerisinde su altı kamerasıyla yapılan çalışmada kayıp otomobil bulundu. Kayıp gençler için başlatılan çalışmalar, 12´nci gününde devam ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜ ALINIYOR

Çalışmalarda, helikopter, su altı arama robotu, dron ile botlar kullanılırken görüş mesafesinin olduğu Uzun Çayır Baraj Gölü´nde de dalışlar gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü´ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de, havadan alınan görüntülerle, kayıp gençlere ait izlere ulaşılmaya çalışılıyor. Botlarla yüzey aramasının yanı sıra çok sayıda ekibin katılımıyla Munzur çayı boyunca kıyı taramaları da yapılıyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-02 17:57:08



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