Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 13 gündür aranıyor



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişi için başlatılan arama çalışması 13´üncü gününde 60 kilometrelik alanda 1200 kişilik ekiple devam ediyor. Dalgıçlar ve cihazlarla yapılan aramalarda gençlere ulaşılamadı.

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmaları 13´üncü gününde devam ediyor.

Çalışmalarda helikopter, insansız hava aracı, su altı arama robotu, dron ile botlar kullanılırken, Uzun Çayır Baraj Gölü´nde dalgıçlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekipleri ile JÖAK ve JAK ekipleri de, 'Yandan taramalı sonar' ve 'Row' cihazlarıyla arama yapıyor. Sonar cihazıy da Uzunçayır Baraj Gölü´nde günlük 10 kilometrelik alan taranıyor. Ayrıca botlarla yüzey aramasının yanı sıra çok sayıda ekibin katılımıyla Munzur Çayı boyunca kıyı taramaları gerçekleştiriliyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-03 16:56:47



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