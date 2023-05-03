Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 13 gündür aranıyor (2)

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SUYUN TAHLİYESİ İÇİN BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

Tunceli Valiliği, Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 genç için devam eden arama çalışmalarında, sudaki debinin düşmesi amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü´nün kapaklarının açıldığını duyurdu. Açıklamada, arama çalışmalarına katkı sunması amacıyla baraj kapakların açıldığı ve vatandaşların baraj gölü kenarından uzak durması gerektiği belirtilerek, "Kayıp olan vatandaşlarımız için devam eden aramakurtarma çalışmalarına fayda sağlaması amacıyla 3 Mayıs günü saat 21.00 itibarıyla baraj kapakları açılarak Uzunçayır Baraj gölünden su tahliyesi yapılacaktır. Bu sebeple, Uzunçayır Baraj Gölü´nün mansabında kalan köy ve yerleşim yerlerinde su kenarlarından uzak durulması, hayvan otlatılmaması, çiftçilik yapılmaması, önem arz etmektedir" denildi. (DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-03 21:33:14



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