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Tunceli'de kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak

DHA

Tunceli'de kayıp 3 genç için baraj gölünden 35 milyon metreküp su boşaltılacak


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapakları açıldı. 3 gün sürecek tahliyede, 35 milyon metreküp suyun boşaltılacağı öğrenilirken, 14'üncü gündeki çalışmalarda suyun 1 metre düştüğü gözlendi.
Ramazan Bayramı tatilinde, 21 Nisan günü, Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli'de, doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde olduğu otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Kayıp gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ile farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.
KAPAKLAR AÇILDI
Çalışmaların sonuç vermeyince Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için dün akşam saatlerinde baraj kapakları, Valilik talebiyle açıldı. Arama çalışmaları 14'üncü günde de devam ediyor.
Devlet Su İşleri 93'üncü Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, baraj kapaklarındaki su tahliyesi saniyede 250 metreküpe çıkartılırken, 3 günde toplamda 35 milyon metreküp suyun boşaltılacağı öğrenildi. Arama çalışmalarının yapıldığı Uzun Çayır Baraj Gölü'nde ve Mameki Köprüsü ayaklarında 1 metrelik su düşüşünün olduğu gözlemlendi. Tahliye işleminin başladığı akşam saatlerinden itibaren Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yapan ekip sayısı artırıldı. Aramalarda, helikopter, insansız hava aracı, su altı arama robotu, dron ile botlar kullanılıyor. Su altında dalgıçlar, Emniyet Su Altı, JÖAK ve JAK ekipleri, 'Yandan taramalı Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla arama yapıyor. Gönüllü ekipler, su kenarında gözlem yaparken, botlu ekipler yüzeyde aramalarını gerçekleştiriyor.
'BULMAYI UMUYORUZ'
Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) Başkanı Mehmet Bidav, "Baraj kapakları su seviyesinin düşmesi ve bizim arama alanlarımızı biraz daha daraltmak amacıyla açıldı. Vali Bey, inisiyatif kullandı. Yaklaşık 35 milyon metreküp su boşaltılacak. Kıyı alanlarında boşalma olacak. Biz bu arada kontroller yapacağız. O gençleri bulmayı umuyoruz. Yaklaşık 55 kilometrelik alanda arama gerçekleştiriyoruz. Böylece 17 kilometresini kontrol edip diğer alanlara yöneleceğiz. Dün saat 20.30'dan itibaren baraj kapaklarının açılmasından sonra su seviyesi yaklaşık 80 santimetre düştü. Bu bizim aramalarımızı kolaylaştırıyor. Umudumuz o ki biz bunu kısa sürede sonuçlandıracağız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-05-04 14:33:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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