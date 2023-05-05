Kayıp 3 genç için 10 milyon metreküp su boşaltıldı, debi yarıya düştü



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 genç için arama çalışmaları kapsamında kapakları açılan Uzunçayır Baraj Gölü'nde 10 milyon metreküp su boşaltıldı. Gençlerin suya düştüğü gün 193 metreküp olan Munzur Çayı'nın debisi 80 metreküpe düştü. Köprü ayaklarına çelik halatların yerleştirildiği arama çalışmalarının 15'inci gününde gençlere ulaşılamadı.

Ramazan Bayramı tatilinde Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonuç vermeyince Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için 3 Mayıs'ta, akşam saatlerinde baraj kapakları Valilik talebiyle açıldı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Aramalar 15'inci günde sürerken, Devlet Su İşleri 93'üncü Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, baraj kapaklarındaki su tahliyesi 10 milyon metreküpe ulaştı. Sektörlere ayrılıp gerçekleştirilen çalışmaların yapıldığı son sektör olan Uzun Çayır Baraj Gölü'nde, Mameki Köprüsü ile Beton Köprü'nün ayaklarında 1,5 metrelik su düşüşünün olduğu gözlendi. Ekipler, debinin düşmesiyle, Munzur Çayı'ndan geçen ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne sınır olan Mavi Köprü üzerinde çelik ağları birleştirip, alt kısmına da ağırlık sağlaması amacıyla taş bağlayıp suya bıraktı. Valilik koordinesinde yapılan çalışmalarda helikopter, insansız hava aracı, su altı arama robotu, dron ile botlar kullanılırken, görüş mesafesinin olduğu Uzun Çayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, Emniyet Su Altı, JÖAK ve JAK ekipleri, 'Yandan taramalı Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla, su altını arıyor. Gönüllü ekipler, su kenarında gözlem yaparken, botlu ekipler de yüzeyde aramalarını gerçekleştiriyor.

'DEBİSİ 193 METREKÜP OLAN MUNZUR'UN DEBİSİ 80'E DÜŞTÜ'

Çalışmaları yerinde izleyen Vali Mehmet Ali Özkan, Munzur Çayı'nın debisinin düştüğünü ifade ederek, "21 Nisan tarihinden bu yana, 3 gencimizi arama çalışmalarımızı, yaklaşık 55 kilometrelik alanda devam ettirmekteyiz. Debisi o gün 193 metreküp/saniye olan su, bugün 80'e kadar düştü. Bu ekiplerimiz için avantaj teşkil ediyor ancak mevsim normallerine göre halen 2 kat debiyle akmakta ve içerisindeki alüvyonlarla beraber görüş açısının az olması nedeniyle, bizi ve ekiplerimizi zorlamaya devam ediyor. Şu anda bir yandan nehir üzerindeki kıyı, su üstü ve su altı arama çalışmaları yürütülürken, bir yandan da Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde mevsim şartlarının da iyileşmesi suretiyle, yağışların azalması vesilesiyle, su seviyesini düşürmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Tabi bugünkü yeni planlarımıza göre, su seviyesinin düşmesi üzerine 16'ncı sektör dediğimiz Uzunçayır Baraj Gölü'nde yarın sabah, sahaya dağılan çoklu ekiplerimizi bu bölgeye alacağız. Arama yaptığımız sektörlerin sayısı azalmış olacak. Daha sonra İnşallah bu sektörde ulaşabilirsek, tabi ki sonuç neticelenmiş olacak ama ulaşamamamız durumunda, en azından bu surette arama yaptığımız sektörlerin uzunluğu yaklaşık 36 kilometreye düşecek, kısalmış olacak. Baraj havzası üzerindeki arama çalışmalarımızı sonlandıracağımız anlamına gelmiyor. Dileğimiz, isteğimiz bir an önce evlatlarımıza ulaşmak, emanetlerini ailelerine teslim etmek. İnşallah netice alırız. Netice almak üzere gayret ediyoruz. Ailelerimize sabır, arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-05 14:15:35



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