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Munzur Çayı´na uçan araçtaki 3 gençten Baran'ın, 16'ncı günde cansız bedeni bulundu

DHA

Munzur Çayı´na uçan araçtaki 3 gençten Baran'ın, 16'ncı günde cansız bedeni bulundu


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 gençten Baran Aslantaş´ın (22), arama çalışmalarının 16'ncı gününde cansız bedeni bulundu.
Ramazan Bayramı tatilinde, 21 Nisan günü, Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli'de, doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş ve Azad Demiral'ın (21) içinde olduğu otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Kayıp gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ile farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.
35 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU
Arama çalışmalarının 16'ncı gününde, otomobilin yola düştüğü noktadan 35 kilometre uzaklıktaki Miskişah mevkisinde, ceset gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin, Baran Aslantaş´a ait olduğu belirlendi. Aslantaş´ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Diğer 2 genci arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-05-06 13:42:52

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