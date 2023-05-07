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Munzur Çayı´na uçan araçtaki amca yeğen 17´nci günde aranıyor

DHA

Munzur Çayı´na uçan araçtaki amca yeğen 17´nci günde aranıyor


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki Baran Aslantaş´ın (22) bulunmasının ardından, aynı araçta kaybolan Azad Demiral (21) ve amcası Mehmetcan Demiral´ı (22) arama çalışmaları 17´nci gününde devam ediyor. Arama çalışmalarını kolaylaştırmak ve suyun debisini düşürmek için Munzur Çayı´nın kepçelerle yönü değiştirildi.
Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş´ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü´nün su seviyesini düşürmek için baraj kapakları Valilik talebiyle açıldı. Aramaların 16´ncı gününde Miskişah mevkiinde Baran Aslantaş´ın cansız bedeni bulundu. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Aslantaş´ın cenazesi memleketi Diyarbakır´da toprağa verildi.
Azad Demiral ve amcası Mehmetcan Demiral´ı arama çalışmaları 17'nci günde devam ederken, Uzunçayır Baraj Gölü´nde kıyı şeritlerinde suyun seviyesinin 3 metre düştüğü gözlemlendi. Demiral ailesi gençlerden gelecek haberi kıyıda beklerken, Valilik koordinesinde yapılan arama çalışmalarında Uzunçayır Baraj Gölü´nde helikopter, insansız hava aracı, su altı arama robotu, dron ve botlar kullanılırken görüş mesafesinin olduğu Uzun Çayır Baraj Gölü´nde ve Munzur Çayı´nda jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar suya dalarak ve  'Yandan taramalı Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla, su altında arama yapıyor. Gönüllü ekipler de su kenarında gözlem yaparken, botlu ekipler yüzeyde aramalarını sürdürüyor.
SUYUN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ
Munzur Çayı´nın sert aktığı Beton Köprü mevkiinde, İl Özel İdaresi´ne bağlı iş makineleriyle 3 metre derinlikte hendekler açılarak, suyun iki yönlü ve düşük seviyede akması sağlanarak gençlere ulaşma planlanıyor.  1200 kişilik ekiple 60 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar sürüyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-05-07 14:44:50

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