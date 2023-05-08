Otomobille Munzur Çayı´na uçan amca- yeğen, 18'inci günde de aranıyor



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Munzur Çayı'na düşen otomobildeki Baran Aslantaş'ın (22) bulunmasının ardından kayıp Azad Demiral (21) ile amcası Mehmetcan Demiral'ı (22) arama çalışmaları, sağanak nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde 18'inci günde de sürüyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkarak debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

16'NCI GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama-Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekip ile arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 16'ncı gününde; Miskişah mevkisinde Baran Aslantaş'ın cansız bedeni bulundu. Aslantaş'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Azad ile amcası Mehmetcan Demiral'ı arama çalışmaları, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, debisi yükselen Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde 18'inci günde de sürüyor. Valilik koordinesinde; helikopter, İHA ve dron ile havadan, su altı arama robotu, ROW ve SONAR ile su altından arama yapılıyor. Dalgıçlar ile botlu ekipler de su yüzeyinden çalışmalara katılıyor. Gönüllü ekipler ise su kenarında ekiplere destek oluyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-08 16:32:36



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