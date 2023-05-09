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TUNCELİ'de, Munzur Çayı'na düşen otomobildeki Baran Aslantaş'ın (22) bulunmasının ardından kayıp Azad Demiral (21) ile amcası Mehmetcan Demiral'ı (22) arama çalışmalarının 19'uncu gününde, olay yerine 15 kilometre uzakta 1 cansız bedene ulaşıldı. Cenazenin, Mehmetcan Demiral'a ait olduğu belirlendi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Tunceli

2023-05-09 10:33:26



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