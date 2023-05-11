Munzur Çayı'na düşen otomobilde kaybolan Azad, 21 gündür aranıyor



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ'de Munzur Çayı'na düşen otomobilde kaybolan Baran Aslantaş (22) ile Mehmetcan Demiral'ın (22) cansız bedeninin bulunmasının ardından Azad Demiral'ı (21) arama çalışmaları, 21'inci günde de sürüyor.

Ramazan Bayramı tatilinde, Diyarbakır'dan geldiği Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum, Adana ve Zonguldak'tan Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama-Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama-Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama-Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama başlatıldı.

2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Çalışmaların; 16'ncı gününde Miskişah mevkisinde Baran Aslantaş'ın, 19'uncu gününde de Venk Köprüsü mevkisinde Mehmetcan Demiral'ın cansız bedeni bulundu. Demiral'ın yeğeni Azad'ı arama çalışmaları ise 21'inci gününde sürüyor. Valilik koordinesinde; helikopter, İHA ve dron ile havadan, su altı arama robotu, ROW ve SONAR ile su altından arama yapılıyor. Dalgıçlar ile botlu ekipler de su yüzeyinden çalışmalara katılıyor. Gönüllü ekipler ise su kenarında ekiplere destek oluyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-11 16:11:12



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