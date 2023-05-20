TUNCELİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, Munzur Çayı´na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan kamyondaki 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.Kaza, gece saatlerinde TunceliOvacık karayolunun 45´inci kilometresinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyon, Aşağıtorunoba mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı´na uçtu. Çaya uçan kamyon sürücüsü ile yanındaki kişi, debisi düşük suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Kamyonda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kamyon vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, hastaneye sevk edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Suyadaki kamyon
Ekiplerin yüzerek kıyıya çıkması
Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera:Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELI, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-05-20 02:14:03
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