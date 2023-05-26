

TUNCELİ'de, dağlık bölgeye mantar toplamaya giden 2 kişi, kayboldu. Kayıp 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Pülümür ilçesi Bozağakaraderbent köyü kırsalında, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, mantar toplamak için sabah saatlerinde 2 bin rakımlı dağa çıktı. İki kişinin akşam saatlerine kadar evlerine dönmemesi üzerine, yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, Munzur Arama Kurtarma Derneği, MEB AKUT ve AFAD gönülleri sevk edildi. Sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüğü bölgede arama çalışması başlatılırken, ekiplerin yağıştan dolayı güçlük çektiği öğrenildi. (DHA)Görüntü Dökümü

-----------------------

kayıp kişilerin yakınlarının ihbarda bulunması

Ekiplerin toplantı yapması

Olay yerine sevk edilen araçlar

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera:Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELI, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-26 00:05:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.