Terör örgütü öldüğünü duyurdu, jandarma canlı olarak yakaladı



TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de terör örgütü PKK´nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren ve daha sonra ele geçirilen örgütsel dökümanlarda 2018´de `öldü´ diye gösterilen `Sefkan Ardahan´ kod adlı terörist M.A., ismi devlet kayıtlarında çıkmayınca jandarmanın oluşturduğu özel ekiple canlı olarak yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü PKK´ya katılırken örgüt mensuplarına ismini Muhammed Aşçı olarak kayıt yaptırdığı ortaya çıkan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede terör örgütlerine yönelik mücadele sürüyor. Bir süre önce yapılan arazi taramalarında tespit edilen sığınaklarda teröristlere ait dokümanlar ele geçirildi. Dokümanlarda teröristlere ait bilgilere rastlanıldı. Yapılan incelemede dokümanlarda `Sefkan Ardahan´ kod adlı terörist Muhammed Aşçı´nın 2018´de öldüğüne dair bilgiye ulaşıldı. Ancak yapılan araştırmada Muhammed Aşçı´nın ismi devlet kayıtlarıyla eşleşmedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nce oluşturulan özel ekip, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK´YA KATILIRKEN FARKLI İSİM VERMİŞ

Yapılan çalışmada, teröristin gerçek ismini Muhammed Aşçı değil M.A. olduğu, 2015´te terör örgütü PKK´ya katılırken ismini farklı söylediği ve Kutu Deresi bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takipte M.A.´nın Ardahan´ın Hanak ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM şube ekipleri, Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçerek M.A.´nın bulunduğu eve operasyon düzenledi. M.A. gözaltına alındı. SEGBİS´le Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı´na ifade veren M.A. bir yıl terör örgütü PKK´da faaliyet yürüttüğünü itiraf etti. İfadesi alınan M.A. çıkarıldığı mahkemece `terör örgütü üyeliği´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, M.A.´nın 2017´de İstanbul´da uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 2020´de de serbest kaldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)

2023-05-26 12:30:29



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