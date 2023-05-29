Tunceli´de topladıkları mantarları yiyen anne ve oğlu zehirlendi



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de dağlık alanda topladıkları meşe mantarlarını yiyen anne ve oğlu zehirlenme teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Atlantı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Hatice Kılıç (70), oğlu Hüseyin Kılıç (45) ile birlikte köy kırsalında dün topladıkları meşe mantarlarını yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti artan anne ile oğlu, Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenede zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlu, Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-29 18:55:11



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