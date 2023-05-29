Tunceli´de sağanak; Çemişgezek-Pertek yolu kapandı (2)

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KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Tunceli´de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Çemişgezek-Pertek karayolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Valilik açıklamasında, "Aşırı yağış ve yağışın yol platformlarında yarattığı deformasyon nedeniyle trafiğe kapatılan Pertek-Çemişgezek karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası, araç trafiğine açılmıştır" denildi. (DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-29 23:26:20



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