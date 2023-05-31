Angut kuşu ve 10 yavru, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de bitkin halde bulunan 10 yavru ve 1 erkek angut kuşu, 2 günlük bakım ve beslenmelerinin ardından baraj gölüne bırakıldı. Bir süre sonra da yavruların yanına dişi bir angut kuşu geldi.

Erkek angut kuşu, 10 yavru ile Tunceli-Elazığ kara yolunun 35´inci kilometresindeki Göktepe köyü mevkisinde sürücüler tarafından bitkin halde bulundu. İhbarla bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, angutu ve 10 yavruyu alarak, bakım ve beslenmelerini yaptı. 2 günlük bakımın ardından kendilerine gelen kuşlar bulundukları kara yoluna 3 kilometre uzaklıkta bulunan Keban Baraj Gölü´ne salındı. Dişi bir angut kuşu da bir süre sonra yavru kuşların yanına geldi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-05-31 16:23:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.