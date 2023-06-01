Nadir görülen dağ keçisi `şamua´ların sayısı iki katına çıktı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de nesli tehlike altında olan, yüksek yerlerde yaşadığı için nadir görülen dağ keçisi türü `şamua´ların, son yapılan envanter çalışmalarında sayılarının iki kat artarak 200´lü rakamlara yaklaştığı belirtildi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, yaban hayatının varlığı, türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri, yoğunlukları, hayvanların beslenme alanları, nasıl beslendiklerini tespit etmek ve kaçak avcılıkla mücadele edilmesi için kentin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirildi. Ekiplerin Pülümür Vadisi´nde 2 bin rakımlı alanlara yerleştirdiği fotokapanlardan birinde Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşadıkları için dünyada nadir görülen dağ keçisi türü `şamua´lar görüntülendi. Görüntülerde yaklaşık 15 'şamua'nın tek sıra halinde fotokapanın yanından koşarak zirveye doğru tırmandığı yer aldı.

Vadide 100 kadar olan şamuraların sayısının son yapılan envanter çalışmasında 200´lü rakamlara yaklaştığı belirtildi. Doğa koruma yetkilileri, sayıların artışını vatandaşların duyarlılığı ile ekiplerin etkin koruma ve kaçak avcılıkla mücadelesine bağladı. Şamuaları avlamanın cezasının 200 bin lira olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-06-01 11:31:00



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