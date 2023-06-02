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Kiraladığı otomobille 1 kilometre sonra kaza yaptı

DHA

Kiraladığı otomobille 1 kilometre sonra kaza yaptı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de virajda takla atan otomobilin sürücüsü T.T. (50) yaralandı. T.T.'nin otomobili, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki araç kiralama şirketinden kiraladığı belirlendi.
Kaza, öğle saatlerinde Demiroluk mevkisinde meydana geldi. Araç kiralama şirketinden kiraladığı 62 AC 880 plakalı otomobille yola çıkan T.T., yaklaşık 2 dakika sonra girdiği virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan yaralı çıkarılan T.T., ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan araç kiralama şirketinin sahibi de bölgeye gelerek, kullanılamaz hale gelen aracını inceledi.
Hastanede tedavisi süren T.T.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-06-02 14:27:02

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