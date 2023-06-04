Tunceli'de hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 2'i çocuk, 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİErzincan kara yolunda kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun 45'inci kilometresinde Kırmızıköprü mevkisinde meydana geldi. Tunceli yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 42 FL 342 plakalı hafif ticari araç, tarlaya devrildi. Kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-06-04 12:24:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.