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Doktorun tacizle suçlandığı aynı hastanede görevlendirilmesine tepki

DHA

Doktorun tacizle suçlandığı aynı hastanede görevlendirilmesine tepki


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde geçen yıl kadın hastası ile bir hastane personeline cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanıp yargılandığı davada beraat eden Pakistan uyruklu doktor İsmail H. (53), aynı hastanede yeniden göreve başladı. İlçe halkı, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri, duruma tepki gösterip, eylem yaptı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde 2008 yılında aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor İsmail H. hakkında muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla, 37 kişi imza atıp İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçeyle şikayette bulundu. Yürütülen idari soruşturmada, İsmail H.'ye, 'Hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' suçundan maaştan para kesme cezası verildi.
2009'da Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edilen İsmail H., hastaların taciz şikayeti üzerine Hozat ilçesine görevlendirildi. Hozat'ta da kadın hastaların aynı nedenle şikayette bulunduğu İsmail H., iki kez hasta yakınları tarafından dövülünce il merkezine alındı, ardından Pertek ilçesine görevlendirildi.
Pertek 70'nci Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimiyken İsmail H., 16 Şubat 2022'de, bir kadın hastasına tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Hastanenin bir kadın personeli de aynı durumla karşılaştığını ileri sürüp suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İsmail H., 2 gün sonra tutuklandı.
Savcılık adli soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de iddialara ilişkin idari soruşturma başlattı. Yürütülen idari soruşturmada, doktor İsmail H., bu kez Ağrı'ya görevlendirildi. Yapılan görevlendirmenin haksız olduğu gerekçesiyle doktor, yürütmenin durdurulması için dava açtı. Mahkeme, doktor İsmail H.´nin Pertek ilçesinde görev yapmasına karar verdi.
Savcılık soruşturmasının ardından hakkında dava açılan İsmail H.´nin yargı sürecinde 2 kadın, şikayetlerinden vazgeçti. Yargılama sonunda İsmail H. beraat etti. Bunun üzerine serbest kalan doktor, taciz iddialarıyla gündeme geldiği hastanede yeniden göreve başladı. Doktorun, 3 gün mazeret izni aldığı öğrenildi.
'İHRAÇ EDİLMELİ'
Bu gelişme üzerine ilçede yaşayanlar, kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi parti temsilcileri, yürüyüş yapıp duruma tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Tunceli Şubesi Eş Başkanı Serap Kahraman, "Doktorun çalıştığı her hastanede kadın hastaları taciz ettiği bilinmektedir. Son olarak Pertek'te çalıştığı sırada taciz ettiği kadın hastaların şikayetiyle tekrar gündeme gelen İsmail H., Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı ve idarenin onayıyla görevine başlaması halkta tepki ve endişeye yol açmıştır. Hakkında 52 şikayet bulunan bu kişinin göreve başlaması, hele ki ödül gibi aynı hastanede göreve başlaması insanlık onuruna, kadın ve çocuk sağlık hakkına erişimine, fiziksel ve ruhsal sağlığa dönük bir baskılama ve görmezden gelmedir. Mesleğini kullanarak kadın hastaları taciz eden İsmail H., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E maddesine göre ihraç edilmeli ve yargılanmalıdır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-06-07 17:44:48

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