Anneleri ölen yaban keçisi yavrularına sütanne bulundu



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kayalıklardan düşerek ölen yaban keçisinin korumaya alınan 2 yavrusu biberonla beslenmeyi reddedince, Ovacık ilçesinde yavruları reddetmeyen bir yetiştiricinin keçisi sütanne oldu.

Avukat Barış Yıldırım, Munzur Vadisi Milli Parkı´nın 30'uncu kilometresindeki Fırtına Veli mevkisinde kayalıklardan düşen, yaralı ve bitkin haldeki yaban keçisini fark etti. Yıldırım, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaban keçisine yakın bir mevkide iki yavrusunu daha tespit etti. Tedaviye alınan yaralı yaban keçisi, kurtarılamadı. Biberonla beslenmeyi reddeden yavrular da ekiplerce Ovacık ilçesine götürüldü. İlçede hayvancılıkla uğraşan bir yetiştiricinin doğum yapan keçisi, yavruları reddetmedi. Bunun üzerine yavruların büyüyene kadar burada kalması kararlaştırıldı. Yavrulan büyüdükten sonra doğal ortamlarına bırakılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-06-09 13:00:00



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