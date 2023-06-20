3 yıl arayla kalp krizi geçiren çoban, 2'nci kez askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 3 yıl arayla aynı bölgede kalp krizi geçiren çoban Emin Koyunan (57), 2'nci kez askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Koyunan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Pülümür ilçesine bağlı Gözen köyü kırsalına bağlı 2 bin 500 rakımlı Mergeçakar bölgesinde çobanlık yapan Emin Koyunan, kalp krizi geçirdi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı´na ait helikopter ile sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Koyunan, ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Koyunan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Koyunan, 2020 yılında aynı bölgede kalp krizi geçirip, yine askeri helikopterle hastaneye ulaştırılmıştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-06-20 22:24:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.