3 yıl arayla kalp krizi geçiren çoban, 2'nci kez askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 3 yıl arayla aynı bölgede kalp krizi geçiren çoban Emin Koyunan (57), 2'nci kez askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Koyunan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pülümür ilçesine bağlı Gözen köyü kırsalına bağlı 2 bin 500 rakımlı Mergeçakar bölgesinde çobanlık yapan Emin Koyunan, kalp krizi geçirdi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı´na ait helikopter ile sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Koyunan, ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Koyunan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Koyunan, 2020 yılında aynı bölgede kalp krizi geçirip, yine askeri helikopterle hastaneye ulaştırılmıştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-06-20 22:24:06



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