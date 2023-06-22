Askeri helikopter, kayalıklardan düşen yaralı için havalandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kayalıklardan düşüp yaralanan İ.G. (27), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Nazımiye ilçesinde, Alevi vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba ziyaretgahına gelen İ.G., ziyaretgahın üst kısmındaki 2 bin 100 rakımda bulunan mağaraya çıktı. İ.G., buradan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine sevk edilen ambulans, kayalık bölgeye ulaşamayınca askeri helikopter talep edildi. İl Jandarma Komutanlığı´ndan sağlık ve jandarma ekipleriyle havalanan helikopter, İ.G.´yi alarak, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne ulaştırdı. Baş ve ayağından yaralan İ.G.´nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-06-22 17:44:08
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