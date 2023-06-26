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AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKANI DR. ÖZAYDIN, KAZADA KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

DHA

AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKANI DR. ÖZAYDIN, KAZADA KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada AK Parti İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ile eşi Demet Özaydın yaralandı. Dr. Özaydın, kendisi de yaralanmasına rağmen sağlık ekibi gelinceye kadar eşine ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Özaydın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Karayolları Kavşağı´nda meydana geldi. AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın yönetimindeki 01 AHG 744 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkarak kavşağa yöneldiği sırada, Cumhuriyet Mahallesi yönünden kavşağa kontrolsüz giren 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Sercan Özaydın ile eşi Demet Özaydın yaralanırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doktor olan İl Başkanı Özaydın, kendisinin de hafif şekilde yaralandığı kazada yaralı olan eşi Demet Özaydın´a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özaydın çifti, ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. 
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, Özaydın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Kaza yapan otomobiller 
-Eşine müdahale eden il başkanı
-Ambulansların olay yerine gelmesi
-Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-06-26 02:38:35

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