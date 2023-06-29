Askeri helikopter, kayalıklardan düşen Yaprak için havalandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kayalıklardan düşüp yaralanan Yaprak K. (20), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Nazımiye ilçesinde, Alevi vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba ziyaretgahına gelen Yaprak K., ziyaretgahın üst kısmındaki 2 bin 100 rakımda bulunan mağaraya çıktı. Yaprak K., buradan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine sevk edilen ambulans, kayalık bölgeye ulaşamayınca askeri helikopter talep edildi. İl Jandarma Komutanlığı´ndan sağlık ve jandarma ekipleriyle havalanan helikopter, Yaprak K.´yı alarak, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne ulaştırdı. Tedaviye alınan Yaprak K.´nın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-06-29 20:15:36



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