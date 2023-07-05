Tunceli´de otomobil köprü üzerinde kaza yaptı; sürücü kayıp

Bütün gün oturduğunuzda vücudunuza ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada olay yerinde bulunamayan sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Mameki Köprüsü´nde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden gelen sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 AAS 481 plakalı otomobil, köprü girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde otomobil içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığı görüldü. Ekipler, kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-07-05 03:47:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.