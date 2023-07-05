TUNCELİ´de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada olay yerinde bulunamayan sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.Kaza, gece saatlerinde Mameki Köprüsü´nde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden gelen sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 AAS 481 plakalı otomobil, köprü girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde otomobil içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığı görüldü. Ekipler, kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Direğe çarpan otomobil
Ekiplerin aracı kontrol etmesi
El feneriyle sürücüyü arayan ekipler
Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera:Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELI, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-07-05 03:53:59
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