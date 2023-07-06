Köpek, 2'si yavru 3 ayıyı eve yaklaştırmadı; o anlar kamerada

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ merkeze bağlı Pınar köyünde bir köpek, yaşadığı evin yakınına gelerek, yiyecek arayan 2'si yavru 3 bozayıyı eve yaklaştırmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Pınar köyüne 4 Haziran gece saatlerinde inen 2'si yavru 3 bozayı, evlerin kapısının önünde kadar gelerek, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Ağaçlara çıkarak meyve de yiyen ayılar, zaman zaman evlerin bahçesine de girdi. Haydar Demir´e ait eve yaklaşan bozayıları gören köpeği, havlayarak ve üzerlerine doğru yürüdü. Köpek ayıları uzaklaştırmayı başardı. Havlama sesine uyanan Haydar Demir de, fenerin ışığını tutarak köpeğin havladığı yöne baktı. Köpek daha sonra ayıları kovalayarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar da evin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-07-06 17:01:19